Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf den ersten Blick war 2020 kein gutes Jahr für Dividenden, so die Experten von First Private Investment Management.Die Covid-19-Pandemie stelle Unternehmen mit regelmäßigen Ausschüttungen vor politische und ökonomische Schwierigkeiten. Angekündigte Zahlungen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien reihenweise reduziert oder ganz ausgesetzt worden. "Die letzten Monate haben gezeigt, dass Dividendenaktien weder Anleihen- noch Zinsersatz sind. Es sind und bleiben Aktieninvestments mit einer entsprechenden Volatilität", sage Sebastian Müller, Senior Portfolio Manager bei First Private Investment Management, einem Unternehmen des Multi-Boutiquen-Verbunds FP Investment Partners. ...

