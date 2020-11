MAN Truck & Bus sowie Mercedes-Benz Trucks haben weitere Elektro-Lkw zu Testzwecken an Logistikunternehmen übergeben. Bei MAN ging ein eTGM an Schwarz Logistik, Mercedes hat einen eActros an das belgische Unternehmen Van Mieghem Logistics übergeben. Zunächst zu MAN. Der 26-Tonner kommt für die Produktionsversorgung von Zeiss in Oberkochen zum Einsatz. Konkret wird das Fahrzeug laut der Mitteilung ...

