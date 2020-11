DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH CORPORATION PLC SETZT IHRE AKQUISITIONSSTRATEGIE MIT DEM WEITEREN AUSBAU DES BILDUNGSSEGMENTS FORT



09.11.2020 / 14:08

London, 9. November 2020 - MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat heute mit der Übernahme der NVQ Nail & Beauty Specialists Training Academy Ltd ("NVQ") die aktuellste Transaktion im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie für 2020 bekannt gegeben.



NVQ ist ein Spezialist und Anbieter einer Reihe von Beauty-Trainingskursen. Die Kurse sind von der führenden Fachinstitution akkreditiert, die Unternehmen in diesem Sektor auszeichnet. Der "Vocational Training Charitable Trust" (VTCT) entwickelt erstklassige berufliche und technische Weiterbildungen in einer Reihe von Dienstleistungssektoren. Bei der jüngsten Erweiterung des wachsenden MBH-Portfolios handelt es sich um eine 100%ige Übernahme.



Innerhalb des Bildungssegments von MBH wird NVQ als taktische Akquisition unter Acacia Training Limited angesiedelt sein, um ihre Expansionspläne nach ihrer ersten globalen Akquisition von Learning Wings (Singapur) im Juni 2020 weiter voranzutreiben.



Diese Übernahme ist ein weiteres Beispiel dafür, dass MBH stabile und etablierte Unternehmen erwirbt. NVQ ist seit 16 Jahren in einer Branche tätig, die in jüngster Zeit ein beträchtliches Wachstum verzeichnet hat. In den letzten fünf Jahren stieg in Großbritannien die Anzahl von Friseur- und Kosmetikgeschäften um 45 %.[1]



Für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr erzielte NVQ Umsatzerlöse in Höhe von 0,3 Mio. GBP. Der geschätzte Gesamtkaufpreis für die Übernahme beläuft sich auf etwa 0,6 Mio. GBP. Die Gegenleistung wird sobald die Prüfung des Abschlusses zum 31. März 2020 abgeschlossen ist, endgültig bestimmt. Mit dieser Übernahme wachsen die Pro-forma-Umsätze der MBH-Portfoliounternehmen für das Geschäftsjahr 2020 auf 98,5 Mio. GBP.



Zur Begleichung des Kaufpreises werden Wandelanleihen verwendet. Zum Zeitpunkt der Umwandlung wird die Wandelanleihe in MBH-Aktien zum niedrigeren der volumengewichteten 30-Tage-Kurse vor dem Umwandlungsdatum (d.h. 12 Monate nach dem Abschlussdatum) oder 0,80 EUR pro Aktie umgewandelt.



Victoria Sylvester, Geschäftsführende Direktorin, Acacia Training Limited kommentiert: "NVQ ist ein großartiges Unternehmen, und wir freuen uns, dass sie sich im Rahmen unserer taktischen Akquisitionsstrategie der Gruppe anschließen werden. Wir sehen ausgezeichnete Möglichkeiten für uns, voneinander zu lernen während wir unsere Geschäftstätigkeit im Bildungssektor weiter ausbauen wollen."



Callum Laing, CEO von MBH Corporation plc kommentiert: "Dies ist der jüngste Schritt in der Erweiterung unseres Bildungssegments, das schon seit langem ein wesentlicher Bestandteil unserer Pläne für die Zukunft ist. Die umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse innerhalb der NVQ werden dem breiteren MBH-Portfolio unglaublich gut dienen, da wir auch in diesem außergewöhnlichen Jahr als Gruppe weiter zusammenarbeiten werden."



Amanda Sumner, Gründerin von NVQ: "Ich bin begeistert, dass NVQ Nails & Beauty nun Teil der MBH-Familie ist. Wir freuen uns sehr darüber, Teil der Gruppe zu sein und über die zukünftige Zusammenarbeit mit Acacia Training und anderen Unternehmen der Gruppe auf unseren bestehenden und zukünftigen Möglichkeiten aufzubauen und das Geschäft weiter auszubauen."



[1]https://www.nhbf.co.uk/about-the-nhbf/what-we-do/industry-research/

Über NVQ Nail and Beauty Specialists Training Academy Ltd Die NVQ Nail & Beauty Specialists Training Academy Ltd ("NVQ") wurde am 4. März 2016 gegründet. Das Unternehmen ist jedoch bereits seit 2004 als Klass Academy tätig. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, verschiedene Beauty-Schulungskurse anzubieten, und alle Förderkurse sind vom "Vocational Training Charitable Trust" ("VTCT") akkreditiert. https://klasstrainingacademy.co.uk/



Über MBH



Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39

Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 1519

