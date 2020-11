Am Vormittag kam es zu einem Börsengewitter positiver Art: Plötzlich lag der DAX um bis zu 800 Punkten im Plus. Die Mainzer BioNtech ist hinsichtlich Impfstoffzulassung überaus zuversichtlich. So gab es zum ersten Male Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase - maßgeblich nicht für Russland, nicht für China, sondern für Europa und den großen Rest der Welt. Die Mainzer ...

