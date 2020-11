Wahlmonate sind Börsenmonate. Sagt man. Bis jetzt geht die Prognose auf...Und jetzt kommt auch noch ein Impfstoff gegen Corona dazu! rleichterung zum Wochenauftakt. Ein starker DAX. Hält er diese Pace? Ja, denn ein Corona-Impfstoff scheint gefunden!!!! WAs zuvor geschah: Der Nikkei mit dem höchsten Schlussstand seit 1991. Oft scheiterte er an 24.000 Punkten - jetzt scheint es spielend aufwärts zu gehen. Und Gold: nach drei Monaten Konsolidierung geht es aufwärts - bis wohin? Charttechnische Analyse von Jörg Scherer, HSBC, im Gespräch mit Antje Erhard an der Börse Frankfurt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/