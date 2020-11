Lauf a. d. Pegnitz (ots) - "Wir helfen Kindern" ist seit nunmehr 25 Jahren das Motto des RTL-Spendenmarathons, den THOMAS SABO in diesem Jahr zum 14. Mal unterstützt. Im Jubiläumsjahr können die Kundinnen und Kunden des Schmuckunternehmens benachteiligten Kindern mit dem Kauf von besonderen Highlights von THOMAS SABO helfen: einem exklusiv gestalteten Charity-Armband mit einem beidseitig gravierten Jubiläums-Herz-Charm sowie einem von Hofmann Infocom gedruckten Lern- und Malbuch von Rita Sabo, der Ehefrau von Thomas Sabo, in Kombination mit hochwertigen Malstiften von Faber-Castell. Der Erlös von rund 220.000 Euro fließt an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", die ausgewählte Kinderhilfsprojekte fördert.Das Charity-Armband ist auf 4.200 Stück limitiert, wobei eine begrenzte Anzahl der Schmuckstücke im Set mit dem Lern- und Malbuch sowie den Malstiften angeboten werden. Der exklusiv designte Herz-Charm aus 925er Sterlingsilber zeigt auf der Vorderseite die Gravur eines Mädchens und eines Jungen, die sich an den Händen halten, und auf der Rückseite eine 25 Jahre-Gravur. Das Armband ist aus facettierten Beads aus Rosenquarz, Süßwasserzuchtperlen und Amethyst gefertigt, die ein zartes Farbenspiel von Cremeweiß über Rosé bis beeriges Violett ergeben.Das Lern- und Malbuch "Das Mädchen und ihr Zauberlöwe" von Rita Sabo entführt die Kinder auf eine spannende Reise rund um die Welt, auf der sie zusammen mit einem starken, aber sanften Löwen fremde Länder, Städte und deren Sprache entdecken. Auf 26 Seiten können Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen und die Abenteuerreise nach Lust und Laune farbig gestalten. Die Idee zum Lern- und Malbuch ist durch regelmäßige Besuche von Rita Sabo im von Thomas Sabo seit vielen Jahren unterstützten RTL-Kinderhaus in Nürnberg entstanden. Das Motiv des Zauberlöwen begleitet Rita Sabo schon seit ihrer Kindheit, daher hat sie für das RTL-Kinderhaus ein farbenfrohes Wandbild des Löwen gestaltet."Seit vielen Jahren begleiten meine Familie und ich das Nürnberger RTL-Kinderhaus. Das Wohlergehen der Kinder vor Ort liegt meiner Frau Rita und mir besonders am Herzen. Vor den Corona-Beschränkungen hat meine Frau die Kinder regelmäßig ehrenamtlich besucht, mit ihnen gespielt und gezeichnet und hat ihnen vom Zauberlöwen erzählt", so Thomas Sabo, Gründer des Schmuckunternehmens.Um mit den Kindern in der für sie schwer zu verstehenden Corona-Zeit weiterhin in Kontakt zu bleiben und um ihnen eine Freude zu machen, hat Rita Sabo das Lern- und Malbuch entworfen. "Ich bin sehr stolz, dass wir das Buch nun auch beim RTL-Spendenmarathon in Kombination mit unserem Charity-Armband anbieten und durch den Verkauf noch mehr Kinder in Not unterstützen können", so Thomas Sabo.Das limitierte Schmuckstück ist exklusiv zum RTL-Spendenmarathon am 19. November 2020 in Deutschland und Österreich sowie im Online-Shop unter www.thomassabo.com (http://www.thomassabo.com) für 49,- Euro erhältlich. Das Set, bestehend aus Charity-Armband, Lern- und Malbuch sowie Buntstiften, ist für 69,- Euro erhältlich. Der Erlös fließt an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", die ausgewählte Kinderhilfsprojekte unterstützt. THOMAS SABO dankt seinen lokalen Partnern für die großzügige Unterstützung: der Hofmann Infocom GmbH für die Übernahme der kompletten Druckkosten sowie Faber-Castell für die kostenfreie Bereitstellung der Buntstifte.Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung: https://nextcloud.thomassabo.com/s/oJM3Ew9PE55wWBsMehr über "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" erfahren Sie hier: www.rtlwirhelfenkindern.de (http://www.rtlwirhelfenkindern.de)Über die THOMAS SABO StiftungDie THOMAS SABO Stiftung wurde mit Anerkennungsurkunde der Regierung von Mittelfranken am 16.12.2013 als rechtsfähige Stiftung anerkannt. Sie unterstützt gemeinnützige Zwecke wie die Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- und Studentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, das öffentliche Gesundheitswesen und die Gesundheitspflege. Die Stiftung ist berechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwendungsbestätigungen zu erstellen. Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE57 7604 0061 0540 9222 00, BIC: COBADEFFXXX"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 182 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 182 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGSarina FörsterPR Manager DeutschlandTel: +49 - (0)9123 - 9715 786Mail: s.foerster@thomassabo.comOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78321/4757693