Nicht nur der Wendler, sondern auch Ex-Vize-Präsident Joe Biden feiern ihr Comeback. Unklar ist noch, welcher von beiden für den Abverkauf am Samstag verantwortlich ist. Eine entsprechende Klärung der Sachlage erwarten wir für den Lauf der Woche. Die Bären reagieren im Bitcoin auf jeden Fall mit einem prompten Abverkauf in Richtung der $14500. Wir befinden uns Long im Markt mit folgenden Parametern: Wir erwarten primär noch einmal einen Rücksetzer in den hinterlegten Tradingbereich (gelbe Box im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...