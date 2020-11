UNDER ARMOUR

Zu schnelles Wachstum, strategische Verzettelung sowie Corona hatten in Q2 zu roten Zahlen geführt. Aber im dritten Quartal gab es nun wieder einen Gewinn in Höhe von 38,9 Mio. $, während der Umsatz mit 1,4 Mrd. $ auf Vorjahresniveau geblieben ist. Effizienzsteigerung der Prozesse und Kostendisziplin, aber auch eine gestiegene Nachfrage waren die Erfolgsfaktoren. Dennoch erwartet man für 2020 einen Umsatzrückgang von 20 % sowie rote Zahlen. Der Kurs hat sich vom März-Tief nur zaghaft erholt, aber trotzdem verdoppelt. Eine Comeback-Spekulation, die Mut und einen langen Atem erfordert.



