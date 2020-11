Nachhaltige Rendite mit Wasser

Die Wasserversorgung ist in vielen Gegenden dieser Welt ungenügend, was die Welt vor große Herausforderungen stellt. Mit Investitionen in Unternehmen, die Technologien entwickeln, um der zunehmenden Wasserverknappung entgegenzuwirken, winken Anlegern nicht nur attraktive Renditen. Sie können damit auch einen Beitrag zur Lösung dieses weitreichenden Problems beitragen. Das Partizipations-Zertifikat auf den Vontobel Aqua Index könnte daher eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen.

Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Eine davon ist die schon heute sehr schwierige Wasserversorgung in vielen Gegenden dieser Welt. Der Wasserverbrauch steigt stetig, aber Nachschub ist nur begrenzt verfügbar. Zwar sind die Ozeane voll damit, doch nur einer von 1'000 Litern Wasser ist wirklich trinkbar. Schätzungen zufolge haben bereits heute rund 1,1 Milliarden Menschen dieser Welt keinen Zugang zu Wasser und rund 2,7 Milliarden sehen sich mindestens einmal jeden Monat mit Wasserknappheit konfrontiert.

