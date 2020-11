Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Biontech. Das könnte der große Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie sein: Biontech und Pfizer haben bekannt gegeben, dass der erwartete Corona-Impfstoff zu mehr als 90% wirksam ist. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel hat am vergangenen Donnerstag seine Q3-Zahlen veröffentlicht und die Prognose der Analysten bei weitem verfehlt. Dank der bullishen Stimmung am Gesamtmarkt hat die Aktie aber trotzdem stark zugelegt und könnte somit zwei neue Kaufsignale generieren. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv