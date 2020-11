DJ CPU Softwarehouse AG: Creditreform zertifiziert Top-Bonität der CPU Softwarehouse AG

DGAP-Media / 2020-11-09 / 16:20 *CPU Softwarehouse AG *| August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg PRESSEMITTEILUNG *Creditreform zertifiziert Top-Bonität der CPU Softwarehouse AG* *Augsburg, 09. November 2020 - Erstmals hat die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, im Anschluss an einen dreistufigen Zertifizierungsprozess das "CrefoZert" der Creditreform Augsburg verliehen bekommen. Dieses Zertifikat bestätigt die herausragende Bonität des Unternehmens.* Der Vergabe des "CrefoZert" lagen eine professionelle Jahresabschlussanalyse durch die BaFin-zertifizierte Creditreform Rating AG sowie die Bonitätsinformationen der Creditreform Wirtschaftsdatenbank zugrunde. Darüber hinaus führte ein Wirtschaftsexperte der Creditreform eine persönliche Befragung bei der CPU vor Ort durch. Dadurch wurde die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens analysiert und deren Zukunftsperspektiven bewertet. Die Creditreform vergibt ihr Bonitätszertifikat nur an Unternehmen, die bei allen drei Untersuchungen die anspruchsvollen Vorgaben voll erreichen. Bernd Gellner, Kundenberater bei der Creditreform Augsburg, zur Verleihung des Bonitätszertifikats an die CPU: "Mit Bravour hat die *CPU Softwarehouse AG den dreistufigen Zertifizierungsprozess zur Verleihung des CrefoZert *bestanden. Damit gehört das in Augsburg ansässige Softwarehaus zu den 1,7 % der deutschen Unternehmen, denen eine außergewöhnlich gute Bonität bescheinigt wird. Wir gratulieren der CPU zu ihrer, nun mit dem Zertifikat dokumentierten, wirtschaftlichen Verlässlichkeit. Für alle Partner des Unternehmens ist dies nicht nur in der aktuellen Situation von enormer Bedeutung." *Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:* *Roger Heinz* Vorstand Telefon: + 49 (0) 821-4602-515 E-Mail: ir@cpu-ag.com URL: https://cpu-ag.com [1] *Über CPU:* Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sorgt die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit fast 40 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU-Lösungen umfassen Standardsoftware-Produkte, Software-Entwicklung, Consulting für IT-Projekte sowie Agile & Digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen und Personal-Dienstleistungen. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz besitzt das Unternehmen zudem Tochtergesellschaften. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: CPU Softwarehouse AG Schlagwort(e): Finanzen 2020-11-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CPU Softwarehouse AG August-Wessels-Straße 23 86156 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 / 4602 - 0 Fax: +49 (0)821 / 4602 - 179 E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com Internet: www.cpu-ag.com ISIN: DE000A0WMPN8 WKN: A0WMPN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1146659 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1146659 2020-11-09 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ef7101cec629da94fce5b8007c51476f&application_id=1146659&site_id=vwd&application_name=news

