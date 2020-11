Für den SDAX-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Das Kursbarometer steigt stark um 2,09 Prozent. Am hiesigen Aktienmarkt zeigen sich die Börsenteilnehmer gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der SDAX kam auf ein Kursplus in Höhe von 2,09 Prozent. Der Index kommt inzwischen auf 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...