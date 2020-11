Der größte Börsengang der Welt liegt seit vergangener Woche auf Eis. Eine bekannte Wirtschaftszeitung hat einen Ausblick gewagt, wann Alibabas Fintech-Arm frühestens den nächsten Doppel-IPO-Versuch in Hongkong und Schanghai wagen könnte. Ant Groups potenzieller Börsenwert dürfte dann ein anderer sein.Frühestens in sechs Monaten dürfte Ant Group (auch bekannt als Ant Financial) einen neuen Anlauf wagen, schreibt die Financial Times (FT, Bezahlschranke). Die IPO-Euphorie unter Anlegern dürfte durch ...

