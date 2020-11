Starke Nachfrage treibt aktuell den DAX-Index in die Höhe. Gegenwärtig liegt der Auswahlindex mit 4,89 Prozent im Plus. Sehr positiv gestimmt sind zur Stunde die privaten und institutionellen Investoren an der Börse. Der DAX-Index kam zwischenzeitlich auf ein Kursplus von 4,89 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...