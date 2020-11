NÜNCHRITZ (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker plant eine Millioneninvestition in sein Werk in Nünchritz (Landkreis Meißen). Noch dieses Jahr werde mit dem Bau einer Fertigungslinie für sogenannte silanterminierte Polymere beginnen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Diese kämen in Kleb- und Dichtstoffen zum Einsatz. Geplant sei eine Investition "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" und es sollen "einige Dutzend" neue Arbeitsplätze entstehen - genauere Angaben wollte ein Sprecher auf Nachfrage nicht machen. Der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen. Wacker hat in Nünchritz nach eigenen Angaben etwa 1500 Mitarbeiter./hum/DP/he