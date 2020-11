DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Prognose

Schaeffler AG: Schaeffler AG veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2020



09.11.2020

Schaeffler AG veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2020

HERZOGENAURACH | 9. November 2020 | Der Vorstand der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) hat sich heute auf Basis der aktuellen Informationen zum Geschäftsverlauf im vierten Quartal auf eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 verständigt. Am 24. März 2020 hatte der Vorstand die am 10. März 2020 veröffentlichte Prognose ausgesetzt und war zuletzt wegen der außergewöhnlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie von Geschäftszahlen jeweils unterhalb der Vorjahreswerte ausgegangen.

Die neue Prognose basiert auf der Annahme, dass die Erholung der für die Schaeffler Gruppe relevanten Absatzmärkte im vierten Quartal 2020 weiter anhält und es insbesondere infolge der Coronavirus-Pandemie nicht erneut zu wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung kommt. Gleichwohl ist das Umfeld weiterhin von Volatilität und Unsicherheit geprägt.

Die Schaeffler Gruppe rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von -13 bis -11,5 Prozent. Zugleich geht das Unternehmen für das Gesamtjahr 2020 davon aus, eine EBIT-Marge (vor Sondereffekten) in Höhe von 4,5 bis 5,5 Prozent zu erzielen. Für das Jahr 2020 erwartet die Schaeffler Gruppe zudem einen Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten zwischen 500 und 600 Millionen Euro.

Für die drei Sparten gelten die folgenden Eckdaten: Sparte (Prognose) Automotive Technologies Automotive Aftermarket Industrie Umsatzwachstum1) -14,5 bis -13 % -8,0 bis -6,5 % -10 bis -9 % EBIT Marge2) 1,0 bis 2,0 % 14,5 bis 15,5 % 7,5 bis 8,5 % 1) währungsbereinigt; 2) vor Sondereffekten

Der Zwischenbericht der Schaeffler Gruppe für die ersten neun Monate 2020 wird wie geplant am 10. November 2020 veröffentlicht.

"Umsatzwachstum (vor Währungseinflüssen)", "EBIT-Marge (vor Sondereffekten)" und "Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten" entsprechen den Definitionen im Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 15 und 30, der unter www.schaeffler.com abrufbar ist.

