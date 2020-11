Froneri meldet heute den Verkauf seines Tiefkühlkostgeschäfts in der Schweiz an das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen Nomad Foods, dem europaweit führenden Anbieter von Tiefkühlkost. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2021 nach Einholung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen abgeschlossen.

Froneri CEO Ibrahim Najafi sagt über die Transaktion: "Mit Nomad haben wir vor dem Hintergrund seiner umfassenden Branchenerfahrung und seinem Portfolio führender Marken für unser Schweizer Tiefkühlkostgeschäft das perfekte Zuhause gefunden."

Über Froneri

Froneri ist ein schnell wachsendes internationales Unternehmen mit der Vision, das beste Eiscremeunternehmen der Welt zu werden.

Dafür nimmt es jede Herausforderung an und arbeitet mit viel Leidenschaft, um den Markt mit einem Fokus auf Eiscreme aufzubauen und für Einzelhändler sowie Verbraucher einen Wert zu schaffen. Als Joint Venture im Jahr 2016 gegründet, ist es der zweitgrößte Hersteller von Eiscreme in der Welt, der zweitgrößte in Europa und die Nummer Eins unter den Private-Label-Produzenten weltweit. Das Unternehmen ist in über 23 Ländern vertreten, generiert Umsätze in Höhe von 2,7 Mrd. und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter weltweit.

www.froneri.com

