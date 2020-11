DJ Aktien Schweiz fester - Luxusgüter-Werte mit Impfstoff-Nachrichten gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet, hat die Rally an den globalen Börsen aufgrund des eher defensiven Charakters jedoch nur eingeschränkt mitgemacht. Die Mitteilung von Biontech und Pfizer, dass der von ihnen entwickelte Corona-Impfstoffkandidat "zu mehr als 90 Prozent wirksam" sei, sorgte für kräftige Gewinne an den Aktienmärkten. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 markierten sogar neue Allzeithochs.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.418 Punkte. Im Tageshoch war es bis auf 10.644 Punkte nach oben gegangen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 90,43 (zuvor: 48,04) Millionen Aktien.

Die US-Gesundheitsbhörde FDA dürfte den Impfstoff von Pfizer und Biontech bis Ende November zulassen, hieß es von der Deutschen Bank. Die bisher vorliegenden Effizienzdaten seien signifikant besser als vom Markt erwartet. CMC sprach von der "Nachricht des Jahres, vielleicht sogar der Nachricht dieses Jahrzehnts".

Dazu kamen positive Nachrichten von der US-Wahl. Dabei feierten die Anleger weniger den Sieg des Demokraten Joe Biden, sondern eher den Umstand, dass nach einer Phase der Ungewissheit endlich Klarheit herrscht. Zudem, dass sich an den bestehenden Machtverhältnissen im US-Kongress wohl nichts ändern wird. Damit dürften für den Aktienmarkt ungünstige Vorhaben Bidens, etwa das Zurückdrehen der von Trump initiierten Steuersenkungen oder aber eine strengere Regulierung von Technologieunternehmen, kaum durchzusetzen sein.

Am Schweizer Aktienmarkt waren vor allem die Aktien der Luxusgüterhersteller gesucht, für die Papiere von Richemont ging es um 11,6 Prozent nach oben, Swatch gewannen 8,4 Prozent. An zweiter Stelle folgten im SMI Banken- und Versicherungswerte. Hier stiegen die Aktien von CS Group, UBS, Swiss Life und Zurich Insurance zwischen 3,4 und 7,4 Prozent.

Die Dufry-Papiere schossen um 23,1 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen betreibt Duty-Free-Geschäfte an Flughäfen. Die Papiere von Flughafen Zürich machten einen Satz um 14,7 Prozent nach oben.

Dagegen bremsten die defensiven Index-Schwergewichte den Markt. Für die Aktien von Roche und Nestle ging es um 3,1 bzw. 1,0 Prozent abwärts. Novartis gewannen hingegen 0,9 Prozent.

