DJ PTA-Adhoc: Enapter AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta034/09.11.2020/17:45) - Die Enapter AG, früher firmierend als S&O Beteiligungen AG, gibt bekannt, dass, aufgrund der ihr vorliegenden Daten, Zeichnungen für sämtliche 1.031.500 neue Aktien im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre vorliegen. Damit ist der Zufluss des Emissionserlöses von ca. EUR 6,2 Mio. für die Gesellschaft gesichert. Einzelheiten zur Zuteilung werden nach Abschluss des Zeichnungsprozesses im Laufe dieser Woche veröffentlicht.

Der Vorstand

(Ende)

