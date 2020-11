Die Biontech-Ankündigung, dass ein Corona-Impfstoff in den Startlöchern stehe, hat am Montag für ein Feuerwerk an den Börsen gesorgt. Nur sogenannte Stay-at-home-Aktien wie Zoom gaben kräftig nach. Der Mainzer Pharmafirma Biontech und ihrem Partner Pfizer ist bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes offenbar ein Durchbruch gelungen. Der Impfstoff-Kandidat soll in einer klinischen Studie mit über 40.000 Teilnehmern eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent erreicht haben. Schon in den nächsten Tagen könnte die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden. Kein Wunder, ...

