Die Ölpreise haben am Montag stark von der sehr positiven Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. In der Spitze legten die Notierungen um mehr als vier Dollar oder etwa zehn Prozent gegenüber Freitag zu. Davon profitieren natürlich die Aktien von Energieriesen wie etwa Exxon , Chevron, BP oder Shell.Der Wochenauftakt an den Finanz- und Rohstoffmärkten wurde durch zwei entscheidende Ereignisse geprägt. Zum einen sorgte der Sieg des Demokraten Joe Biden in der US-Präsidentschaftswahl für gute Stimmung ...

