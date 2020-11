BioNTech versetzt Anleger rund um den Globus in einen Kaufrausch. Außerordentlich gute Studienergebnisse lassen auf die baldige Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus hoffen. Die Aktie macht einen Freudensprung - eine Momentaufnahme. Wer langfristig erfolgreich sein will und noch weitaus höhere Gewinne erzielen möchte als dies an diesem Montag möglich war, ist jetzt zum Handeln aufgefordert. Einmal einen Volltreffer landen, einmal richtig absahnen - die Traumvorstellung vieler Anleger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...