Berlin (ots) - Ärzte an Europas größter Universitätsklinik haben mit Freude auf die Nachricht der Mainzer Firma Biontech reagiert, dass womöglich bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. "Hier zeichnet sich ein außergewöhnlicher Erfolg eines deutschen Unternehmens ab", sagte Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer dem Tagesspiegel. "Die Kombination von neuer Technologie mit hoher Geschwindigkeit in der Umsetzung ist wirklich beeindruckend." Kroemer ist zudem Professor für Pharmakologie.Bis der Impfstoff massenhaft im Einsatz sein wird, also mindestens noch für diesen Winter, wird die Coronakrise aller Voraussicht weiter massiv Sonderschichten in den Krankenhäusern fordern. Fast zwei Prozent der registrierten Sars-Cov-2-Infizierten werden auf Intensivstationen behandelt. "Die Zahl der Ansteckungen steigt nach wie vor exponentiell", sagte Charité-Vizechef Ulrich Frei dem Tagesspiegel. "Im Einzelfall ist die Krankheit nach wie vor tödlich."Online unter:https://www.tagesspiegel.de/politik/charite-chef-kroemer-zum-coronavirus-impfstoff-kombination-von-neuer-technologie-mit-hoher-geschwindigkeit/26606686.html