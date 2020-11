DJ Customer Relations Award 2020 - eine hybride Event Premiere

Winterthur (pts036/09.11.2020/19:30) - * Livestreaming der Awardverleihung am 19. November 2020 ab 15:00 Uhr aus dem Studio im Seedamm Plaza in Pfäffikon * Onlineteilnehmer können via Livestream mit den Nominierten mitfiebern und abstimmen, wer sich über den Award in der Kategorie "Newcomer" freuen darf * Spannende Gäste werden via Video-Call live hinzugeschalten und die Verleihung mitgestalten

Gemeinsam feiern - analog und virtuell. Am 19. November 2020 wird ab 15:00 Uhr die hybride Event-Premiere des Customer Relations Award 2020 gestreamt. Achtzehn nominierte Projekte werden geehrt und die Gewinner werden live ausgezeichnet. Mit dem Customer Relations Award werden Schweizer Unternehmen und Start-ups für die Gestaltung von nachhaltigen Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter ausgezeichnet. Der Award ist eine Plattform für Visibilität und Wertschätzung für kundenfokussierte Engagements unterschiedlichster Unternehmungen aus sämtlichen Branchen.

Eine Awardverleihung via Livestream

Am 19. November 2020 findet ab 15:00 Uhr die Awardverleihung statt - und das gleichzeitig an mehreren Orten. Denn zum einen werden ein paar wenige Nominierte unter strenger Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen vor Ort im Studio von Menzi EBZ ( https://menziebz.ch/ ) im Seedamm Plaza in Pfäffikon sein, in welches sich das Moderations- und Organisationsteam rund um Meike Tarabori, Chefredaktorin des cmm360.ch ( http://www.cmm360.ch/ ), dank des Engagements von PIDAS ( https://www.pidas.com/ ) für die Übertragung einmieten darf. Dort können die anwesenden Gäste den Anlass dank der grosszügigen Unterstützung von Bucher + Suter ( https://www.bucher-suter.com/de/ ) den Anlass und die Köstlichkeiten vor Ort geniessen . Zum anderen werden sich Kollegen, Juroren, Sponsoren, Unterstützer und Fans von nachhaltigen Kundenbeziehungen im Büro, im Homeoffice oder an ausgewählten Orten der freien Wahl zurücklehnen, die Snacks wie beispielsweise die feinen Stadtjäger von Mikas ( https://www.mikas.ch/ ) als Nervenfutter zur Hand nehmen, welche im Vorfeld in einer liebevollen Goodie Bag gesponsert von TELAG ( https://www.telag.ch/de/de/ ) zugestellt wurden, und die Verleihung via Livestream verfolgen. Diese Übertragung wird dank des Sound Sponsoring von T&N ( https://www.tn-ict.com/ ) ein Erlebnis für alle Teilnehmer werden. Doch ganz ohne das Zutun der Onlineteilnehmer wird die Verleihung der Awards nicht funktionieren. Nein, denn auch die Meinung der Zuschauer ist gefragt.

Gewinner der Kategorie "Newcomer" wird live gewählt

Die Meinung der Onlineteilnehmer ( https://www.cmm360.ch/awards-night-2020?hsCtaTracking= c6f9e816-94ee-4f38-92ff-ecb265078265%7C6b906e26-880a-4633-b88d-3ec4ce8909b8 ) ist gefragt. Diese dürfen abstimmen, welches Projektteam sich über den Award in der Kategorie "Newcomer" freuen darf. Dazu werden die Vertreter der drei nominierten Start-ups in einer kurzen Video-Präsentation Ihre Lösung, Ihren Service vorstellen sowie die Einmaligkeit aufzeigen. Die Onlineteilnehmer können sich überzeugen lassen - vielleicht aber auch schon im Vorfeld zur Awardverleihung etwas mehr über die drei Nominierten erfahren und nachlesen (Nominierungen unter folgendem Link: https: //www.cmm360.ch/award/nomination ) - und dann für den Favoriten abstimmen. Die Nominierten zählen auf jede Stimme und zahlreiche Teilnehmer. Die Anmeldung finden Sie unter diesem Link: https://www.cmm360.ch/awards-night-2020

2020 Special Award

Zudem freuen wir uns, in diesem Jahr einen besonderen Award verleihen zu dürfen: den "2020 Special Award". Dieser Award geht an ein ausgezeichnetes Projekt, welches unter den erschwerten Bedingungen des Lockdowns aufgrund von COVID-19 entstanden ist und umgesetzt wurde. Zugleich soll dieser Award beispielhaft für die vielen einmaligen und ehrenwerten Engagements von Unternehmen stehen, die 2020 eine herausragende Leistung für Ihre Mitarbeitenden und/oder Ihre Kunden verwirklicht haben, um gemeinsam ein nachhaltiges Zeichen zu setzen. Auch wenn alle Projekte, die eingereicht wurden, diesen Award mehr als verdient hätten, so werden die dreizehn erfahrenen Juroren einen Gewinner auszeichnen, dessen Projekt auch über das Jahr 2020 hinauswirken wird und Nachhaltigkeit erzielt.

Die fünf Kategorien des Awards

Der Customer Relations Award wird 2020 in fünf Kategorien verliehen, die den unterschiedlichen Projektausrichtungen, Zielen, Organisationen und deren Realisierungskonzepten Rechnung tragen sollen. Die Kategorien sind: * Customer Focus (gesponsert von der ZHAW: https://www.zhaw.ch/de/sml/ ): Strategisch übergreifende Projekte mit Kundenfokus, die sich auf das ganze Unternehmen, alle Abteilungen und ganzheitliche Prozesse beziehen. Diese Projekte werden kulturell verankert und sind letztlich in der operativen Ausführung merklich spürbar. * Customer Experience (gesponsert von Swisscom: https://www.swisscom.ch/de/business/call-center-services.html ): Spezifische Projekte, welche einen direkten, gezielten Einfluss auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit haben oder mit Erinnerungswert und Emotionen ein nachhaltiges Kundenerlebnis schaffen. * Employee Focus (gesponsert von BSI: https://www.bsi-software.com/de-ch ): Firmeninterne Optimierungen, welche in massgeblicher Weise die Mitarbeitenden betreffen, deren Umfeld, deren Arbeitsplatz, zu leistende Aufgaben und Prozesshandhabungen, interne Entwicklungen oder Weiterbildungen, Gesundheit oder auch die Pension. Projekte, welche die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und zu deren Empowerment beitragen. * Innovation (gesponsert von Genesys: https://www.genesys.com/de-de ): Projekte mit einem neuen Lösungsansatz, den es in dieser Form und Umsetzung oder auch in diesem Ausmass bisher noch nicht gegeben hat. Die Innovation kann technischer Natur sein, prozessbezogen oder auch auf einem komplett neuen Lösungsansatz beruhen. * Newcomer (gesponsert von Your CCC: https://www.yourccc.com/ ): Start-ups, deren Gründung noch nicht länger als 5 Jahre zurückliegt und die eine innovative, neue Lösung rund um Kundenbeziehungsmanagement, CX, Customer Service oder auch Kundenkommunikation präsentieren.

Die Community darf sich folglich auf einen spannenden hybriden Anlass freuen, der nicht nur inspirierende und innovative Projekte und Unternehmen in den Vordergrund stellt, sondern auch dem beeindruckenden Engagement Rechnung trägt, welches diese Unternehmen für Kunden, Mitarbeitende wie auch im Sinne der Menschlichkeit in diesem Jahr 2020 gegeben haben. CallNet.ch ( https://callnet.ch/ ) sei Dank für die Unterstützung und das Community Sponsoring.

