Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die China Gold Association (CGA) am 07.11.2020 berichtete, ist die Goldnachfrage Chinas im dritten Quartal 2020 wieder deutlich angestiegen.Wesentliche Treiber dieses Anstiegs war danach eine Stabilisierung der inländischen Wirtschaft und eine starke Nachfrage durch Hochzeiten.Insgesamt betrug die Goldnachfrage von Juli bis September insgesamt 224,8 Tonnen. Gegenüber dem 2. Quartal 2020 entspricht dies einem Zuwachs um 28,71 %.Die Nachfrage nach Gold in Form von Münzen und Barren erhöhte sich sogar um 66,73 % und erreichte 65,54 Tonnen.Chinas Goldproduktion belief sich während des 3. Quartals 2020 auf 92,86 Tonnen. Im gleichen Vorjahreszeitraum war in etwa die gleiche Menge Gold gefördert worden.

