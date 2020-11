The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.11.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2020





ISIN Name

AU0000049918 MALI LITHIUM LTD

CA51827X2005 LATIN AMERICAN MINERALS

CA64130N3067 NEVADA ENERGY METALS

CA7566781083 RED LAKE GOLD INC.

SE0000489098 SWECO AB B SK 1,-

US13057Q2066 CALIFORNIA RES DL-,01

US46620W1027 J JILL INC. DL-,01

US83406B2007 SOFTW.ACQ.GR.UT(1A+1/2WT)

