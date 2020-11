Lufthansa im Aufwind. Die Aktie der Kranichlinie zählte am Montag zu den stärksten Aktien im MDAX. Zwischenzeitlich verteuerte sich die Aktie um rund ein Viertel. Ganz anders das Bild bei einem Konkurrenten aus dem hohen Norden. Nachdem der Staat hier jede weitere Hilfe ablehnte, stürzte die Aktie weiter ab.Während die einen die Wiederauferstehung der Lufthansa-Aktie feiern, schauen Aktionäre des norwegischen Wettbewerbs Norwegian in die Röhre: Die norwegische Regierung will der stark angeschlagenen ...

