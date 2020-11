CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern und Smartphone-Hersteller Apple hat neue Orders an den Auftragsproduzenten Pegatron bis auf Weiteres eingefroren, da Arbeitskräfte in China offenbar schlecht behandelt wurden. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) hat das Neugeschäft mit dem iPhone-Produzenten Pegatron...

Den vollständigen Artikel lesen ...