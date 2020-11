Mit dem Aufkommen der COVID-19-Pandemie in diesem Frühjahr änderte sich das Mobilitätsverhalten in vielen Ländern gravierend. Rund um den Globus verzeichneten Statistiker ein massiv rückläufiges Aufkommen des Individualverkehrs. Von diesen Auswirkungen ist auch der weltweit tätige Fahrdienstvermittler Uber Technologies (US90353T1007; A2PHHG) gleich in mehrfacher Hinsicht betroffen. Zum einen brachen die Umsätze in der Sparte Personenbeförderung im dritten Quartal 2020 gegenüber der Vorjahresperiode um 53 % ein. Zum anderen legte die Konzernsparte Uber Eats aber zeitgleich bei den Erlösen um 125 % zu.In der Summe gelang es den Kaliforniern allerdings nicht, die positiven Effekte mit den negativen Effekten auszugleichen. Entsprechend reduzierten sich die Gesamterlöse von Juli bis September gegenüber der Vorjahresperiode um 18 %. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Uber auch im Gesamtjahr um rund 12 % unter dem Niveau aus 2019 liegen wird.

