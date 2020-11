Am Dienstag sollte die 5G-Auktion in Schweden starten. Huawei-Equipment war dabei ausgeschlossen worden. Dagegen hat sich der chinesische Ausrüster zunächst erfolgreich zur Wehr gesetzt. Das Stockholmer Verwaltungsgericht gab am Montag Huaweis Antrag auf einstweilige Verfügung statt. Der chinesische Ausrüster hatte sich gegen den Ausschluss von Komponenten des Unternehmens aus den schwedischen Telekommunikationsnetzen gewehrt. Auktion verschoben, Huawei-Ausschluss aufgehoben Als Reaktion auf den Richterspruch hat die schwedische Regulierungsbehörde "Post and Telecom Authority" ...

