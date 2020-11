Das, was Beyond Meat da am Montag nach Börsenschluss in New York veröffentlicht hat, ist als schwerverdauliche Kost zu bezeichnen, fast schon als unverdauliche. Die Meldung des Herstellers von Fleischersatzprodukten zum dritten Quartal bleibt Anlegern sprichwörtlich im Halse stecken - und führt zu einem massiven Kursverlust im Späthandel. Eine massive Verfehlung der Erwartungen ist das, was der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat im dritten Quartal erreicht hat. Erstmals habe die Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...