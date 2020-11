Medienmitteilung

Arbonia refinanziert erfolgreich Konsortialkredit

Arbon, 10. November 2020 -Die neue Kreditfazilität über CHF 250 Mio. wird wieder in Form eines Konsortialkredits aufgelegt und ersetzt vorzeitig den bestehenden Konsortialkredit über CHF 350 Mio., welcher eine Laufzeit von September 2016 bis September 2021 hatte. Die Arbonia konnte strukturell bessere Konditionen vereinbaren.

Die Arbonia hat gestern den per 14. September 2021 auslaufenden Konsortialkredit in Höhe von CHF 350 Mio. vorzeitig und zu vorteilhafteren Konditionen und Zusicherungen, welche sich positiv auf den Finanzaufwand auswirken werden, refinanziert. Der neue Konsortialkredit wurde mit einem Bankenkonsortium von in- und ausländischen Banken unter Führung der UBS, Credit Suisse und ZKB neu über CHF 250 Mio. aufgelegt und war deutlich überzeichnet. Die Laufzeit der neuen Kreditfazilität beträgt fünf Jahre mit der Option, den Vertrag zwei Mal um je ein Jahr zu verlängern.

Die Überzeichnung, die besseren Konditionen und geringeren Zusicherungen sowie die Verlängerungsoptionen bezüglich der Laufzeit des Konsortialkredits zeigen den Vertrauensbeweis des Bankenmarktes in die starke Bilanz, die gute Positionierung sowie die aussichtsreichen Perspektiven der Arbonia.

Die Arbonia hat im April 2018 zudem ein Schuldscheindarlehen aufgenommen. Dieses bildet das zweite wichtige Finanzierungsinstrument über EUR 125 Mio., eingeteilt in drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Diese Mitteilung und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite www.arbonia.com.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (CH) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Russland, Italien, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 4'300 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster sowie Aussen- und Innentüren.