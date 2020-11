BioNTech versetzte die Börsen rund um die Welt am Montag in Aufruhr. Das Mainzer Unternehmen macht mit seinem Impfstoff BNT162b2 gegen das Coronavirus Hoffnung auf eine baldige Eindämmung der Pandemie. Die Ausschläge an den Aktien- und Rohstoffmärkten waren vakant. Heute folgt der nächste Schlag: Anleger sollten sich 14 Uhr vormerken. Dann könnte die Vola ein weiteres Mal hochschnellen.Auf diese Meldung haben Anleger hoffnungsvoll gewartet: Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag ...

