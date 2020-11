Öl hat mit der Coronakrise nur indirekte Verbindungen, aber die Reaktion des Ölpreises lag in der Luft. Dies hängt teilweise mit der Reisebranche zusammen und ist damit der zweite Indikator dafür, was folgen wird, wenn der Impfstoff tatsächlich vorliegt.



