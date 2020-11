(Um Übernahme von Synlab ergänzt) Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS hat sich in der zweiten Jahreshälfte vom Einbruch während des Corona-Lockdowns erholt. Das Geschäft habe im zweiten Semester wieder allmählich an Fahrt aufgenommen, teilte SGS am Dienstag mit. Die Marge konnten die Genfer sogar klar steigern. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...