Erstmals seit dem Börsengang und der Abspaltung vom Mutterkonzern hat Siemens Energy am Dienstag Jahreszahlen vorgelegt. Hohe Abschreibungen haben Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr tief in die Verlustzone gedrückt. Unter dem Strich stand 2019/20 (per 30. September) ein Minus von fast 1,9 Milliarden Euro, so der Siemens-Ableger.Dabei schlugen Abschreibungen unter anderem auf das schwache Geschäft mit aeroderivativen Gasturbinen, Restrukturierungskosten sowie Aufwendungen in Zusammenhang ...

