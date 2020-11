- Der Umsatz in den drei Monaten per 30. September 2020 betrug 10,6 Millionen $, ein Anstieg um das 2,3-fache gegenüber dem zweiten Quartal 2020 und um das 3,4-fache gegenüber dem dritten Quartal 2019

- Starke Liquiditätsposition von 27,6 Millionen $ zum Quartalsende

- Die Umsätze im dritten Quartal wurden durch ein starkes Wachstum im Taxi- und Ridesharing-Segment unterstützt

- Strategische Investition in Solectrac, ein kalifornisches e-Traktor-Unternehmen, das den Markt für Agrar- und Spezialfahrzeuge bedient

New York (NY, USA), 9. November2020. Ideanomics (NASDAQ: IDEX) ("Ideanomics" oder das "Unternehmen"), ein globales Unternehmen, das aus der Annahme von kommerziellen Elektrofahrzeugen und dem damit verbundenen Energieverbrauch Kapital schlagen möchte und überdies Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation ermöglicht, gibt heute seine Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2020, den Zeitraum, der am 30. September 2020 endete, bekannt (eine vollständige Kopie des Berichts des Unternehmens auf Formblatt 10-Q erhalten Sie unter www.sec.gov.).

Telefonkonferenz: Mitglieder des Managements von Ideanomics, darunter Alf Poor (Chief Executive Officer), Conor McCarthy (Chief Financial Officer) und Tony Sklar (SVP of Investor Relations), werden am Montag, den 9. November 2020 um 16:30 Uhr Eastern Time eine Live-Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses ausrichten: http://investors.ideanomics.com. Wenn es die Zeit zulässt, wird das Management von Ideanomics während der Live-Frage- und Antwortrunde Fragen beantworten. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird kurz nach Abschluss der Veranstaltung verfügbar sein.

Um am Webcast teilzunehmen, besuchen Sie bitte die Rubrik "Events & Presentations" auf der Website von Ideanomics, http://www.ideanomics.com, oder klicken Sie auf den folgenden Link:

https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/ssc/mediaframe/41438/indexl.html

"Wir haben bei unserer MEG-Abteilung zum dritten Quartal in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnet und unsere Pipeline stimmt uns zuversichtlich, dass wir diesen Schwung durch unser Produkt- und Leistungsangebot sowie eine globale Präsenz beibehalten können", meint Alf Poor, CEO von Ideanomics. "Die MEG-Abteilung in China, Treelektrik in Malaysia sowie Medici Motor Works und Solectrac in den USA kommen allesamt unseren Zielen für den Rest des Jahres 2020 und bis ins Jahr 2021 und darüber hinaus näher. Das starke Wachstum in unserem Taxi- und Ridesharing-Segment hält an und wir werden im vierten Quartal damit beginnen, Umsätze aus anderen Bereichen zu verzeichnen, unter anderem durch Aktivitäten im Bussegment unseres Geschäfts."

Betriebsergebnis von Ideanomics im dritten Quartal 2020

Der Umsatz des dreimonatigen Zeitraums, der am 30. September 2020 endete, betrug 10,6 Millionen Dollar, wovon 10,1 Millionen Dollar auf die MEG-Abteilung des Unternehmens entfielen. Dies ist der größte Umsatz, den MEG seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit erzielt hat.

Das Unternehmen setzte im dritten Quartal die Entwicklung seines MEG-Geschäfts fort und verbuchte einen Umsatz von 10,6 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Fahrzeugen, einschließlich 1,3 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Im dritten Quartal 2020 agierte das Unternehmen in Bezug auf die Fahrzeugverkäufe als Auftraggeber und als Vermittler. Bei den Verträgen, in dessen Rahmen das Unternehmen als Auftraggeber auftrat, wurde der Umsatz auf Bruttobasis und bei jenen, in dessen Rahmen es als Vermittler auftrat, auf Nettobasis verbucht.

Bruttogewinn

Der Bruttogewinn für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2020 endete, belief sich auf 0,7 Millionen Dollar gegenüber einem Bruttogewinn von 2,9 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Betriebsverlust

Der Betriebsverlust betrug 12,0 Millionen Dollar verglichen mit 9,4 Millionen Dollar im vorangegangenen Berechnungszeitraum. Der größere Betriebsverlust ist nahezu vollständig auf den geringeren Bruttogewinn im aktuellen Quartal zurückzuführen.

Über Ideanomics

http://www.ideanomics.com/ ist ein globales Unternehmen, das die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen fördert sowie Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation unterstützt. Unsere Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen; wir bezeichnen dieses Geschäftsmodell als "Sales to Financing to Charging" (S2F2C). Ideanomics Capital bietet der Fintech-Industrie intelligente und innovative Dienstleistungen. Gemeinsam bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern effizientere Lösungen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China). Seine Betriebstätigkeit erstreckt sich über die USA, China, die Ukraine und Malaysia.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch "zukunftsgerichtete Aussagen" beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "erwartet" oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Tony Sklar, VP of Communications

55 Broadway, 19. Stock, New York, New York 10006

E-Mail: ir@ideanomics.com

Valerie Christopherson / Lora Wilson

Global Results Communications (GRC)

+1 949 306 6476

mailto:valeriec@globalresultspr.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

IDEANOMICS, INC.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (USD in thousands)

September 30, 2020 December 31, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 27,605 $ 2,633 Accounts receivable, net (including due from related parties of $586 and $2,284 as of September 30, 2020 and December 31, 2019, respectively) 4,315 2,405 Prepayments 999 572 Amount due from related parties 1,601 1,256 Notes receivable 464 - Other current assets 581 587 Total current assets 35,565 7,453 Property and equipment, net 165 378 Fintech Village 9,337 12,561 Intangible assets, net 52,398 52,771 Goodwill 10,472 23,344 Long-term investments 22,651 22,621 Operating lease right of use assets 7,357 6,934 Other non-current assets 519 883 Total assets $ 138,464 $ 126,945 LIABILITIES, CONVERTIBLE REDEEMABLE PREFERRED STOCK, REDEMABLE NON-CONTROLLING INTEREST AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 4,738 $ 3,380 Deferred revenue 1,178 477 Accrued salaries 906 923 Amount due to related parties 1,333 3,962 Other current liabilities 4,195 6,466 Current portion of operating lease liabilities 520 1,113 Current contingent consideration 4,082 12,421 Promissory note-short term 3,750 3,000 Convertible promissory note due to third-parties 9,033 1,753 Convertible promissory note due to related parties - 3,260 Total current liabilities 29,735 36,755 Asset retirement obligations 4,653 5,094 Convertible promissory note due to third-parties-long term - 5,089 Convertible promissory note due to related parties-long term - 1,551 Other long-term liabilities 514 - Operating lease liability-long term 6,820 6,222 Non-current contingent consideration 7,608 12,235 Total liabilities 49,330 66,946 Commitments and contingencies (Note 18) Convertible redeemable preferred stock and Redeemable non-controlling interest: Series A - 7,000,000 shares issued and outstanding, liquidation and deemed liquidation preference of $3,500,000 as of September 30, 2020 and December 31, 2019 1,262 1,262 Redeemable non-controlling interest 7,370 - Equity: Common stock - $0.001 par value; 1,500,000,000 shares authorized, 238,871,366 shares and 149,692,953 shares issued and outstanding as of September 30, 2020 and December 31, 2019 , respectively 239 150 Additional paid-in capital 362,346 282,554 Accumulated deficit (295,693) (248,481) Accumulated other comprehensive income (loss) 290 (664) Total IDEX shareholders' equity 67,182 33,559 Non-controlling interest 13,320 25,178 Total equity 80,502 58,737 Total liabilities, convertible redeemable preferred stock, redeemable non-controlling interest and equity $ 138,464 $ 126,945

The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.

IDEANOMICS, INC.

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) (USD in thousands, except per share amounts)

Three Months Ended Nine Months Ended September 30, 2020 September 30, 2019 September 30, 2020 September 30, 2019 Revenue from third-parties $ 10,618 $ 250 $ 15,681 $ 950 Revenue from related parties 2 2,854 9 43,554 Total revenue 10,620 3,104 15,690 44,504 Cost of revenue from third-parties 9,906 244 14,674 751 Cost of revenue from related parties - - 2 467 Gross profit 714 2,860 1,014 43,286 Operating expenses: Selling, general and administrative expenses 7,636 7,770 20,188 18,443 Research and development 1,318 - 1,318 - Professional fees 3,968 1,389 8,096 3,918 Impairment loss 3,275 2,299 10,363 2,299 Change in fair value of contingent consideration, net (4,179) - (2,900) - Depreciation and amortization 695 806 1,651 1,420 Total operating expenses 12,713 12,264 38,716 26,080 Income (loss) from operations (11,999) (9,404) (37,702) 17,206 Interest and other income (expense): Interest expense, net (2,014) (639) (14,061) (1,955) Equity in income (loss) of equity method investees 7 (40) (8) (606) Gain on disposal of subsidiaries - 1,057 - 1,057 Loss on remeasurement of DBOT investment - (3,179) - (3,179) Conversion expense - - (2,266) - Other income (expense) 5,283 (100) 6,272 (156) Income (loss) before income taxes and non-controlling interest (8,723) (12,305) (47,765) 12,367 Income tax benefit - - - 514 Net income (loss) (8,723) (12,305) (47,765) 12,881 Deemed dividend related to warrant repricing - - (184) - Net loss (income) attributable to non-controlling interest 437 (1,408) 737 (1,374) Net income (loss) attributable to IDEX common shareholders $ (8,286) $ (13,713) $ (47,212) $ 11,507 Earnings (loss) per share Basic $ (0.03) $ (0.11) $ (0.25) $ 0.10 Diluted (0.03) (0.11) (0.25) 0.10 Weighted average shares outstanding: Basic 237,535,999 127,609,748 191,976,856 113,964,933 Diluted 237,535,999 127,609,748 191,976,856 118,319,893

The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54143Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54143&tr=1



