Am gestrigen Montag drehte die Stimmung an den Goldmärkten auf einen Schlag in den negativen Bereich. Verantwortlich hierfür war die Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Impfstoffs.Biontech und Pfizer kündigten an, voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen. Im Falle einer Zulassung könnten noch in diesem Jahr 50 Millionen und im kommenden Jahr 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden. Damit hat die Pandemie - zumindest für den ...

