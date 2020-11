Corona-Sondereffekt: Sparquote der Deutschen 37,6 % höher als im Vorjahr 62 % der Deutschen legen regelmäßig Geld zur Seite Anteil der Aktienbesitzer steigt seit Vorjahr um 6 Prozentpunkte 38 % der Wertpapiere in deutschen Depots Anteile ausländischer Unternehmen Franzosen halten hingegen mit einem Anteil von 85 % überwiegend heimische Aktien Pro-Kopf-Vermögen in USA 267 % höher als in Deutschland Die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland kletterte binnen eines Jahres von 10,9 auf 15 Prozent. ...

