Bei den Glyphosat-Klagen in den USA hat der zuständige Richter den Druck auf Bayer für eine Einigung erhöht. Richter Vince Chhabria kündigte in der Nacht zu Dienstag in San Francisco an, einige der offenen Bundesfälle wieder in den Gerichtssaal vor Geschworenen-Jurys zu bringen. Nach einer Zeit für Verhandlungen für einen Vergleich, sei nun die Zeit gekommen, die Fälle wieder aufzunehmen.Somit könnte Bayer nächstes Jahr bis zu vier Fälle vor Gericht verhandeln müssen. Doch Bayer hat weiterhin die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...