LONDON, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- KellyOCG (https://www.kellyocg.com/?utm_source=OCG%20website&utm_medium=referral&utm_campaign=unpaid-b2b-campaign&utm_content=GO-release-OCGweb), die Outsourcing- und Consulting-Gruppe von Kelly, startete heute KellyOCG GO - eine einfache, leistungsstarke Plattform, die für Unternehmen geschaffen wurde, die einen MSP mit aussagekräftigen Daten und wichtiger Erkenntisgewinnung benötigen und zudem schnell zu implementieren ist. Die Lösung ist für den europäischen Markt verfügbar und wurde für Unternehmen mit MSP-Spend von €5-€53 million oder weniger als 300 vorübergehend Beschäftigten entwickelt. KellyOCG GO ist flexibel genug, um mit dem künftigen Personalbedarf der Unternehmen zu wachsen.



" KellyOCG GO (https://www.kellyocg.com/other/lp/ocg-go/?utm_source=OCG%20GO%20landing%20page&utm_medium=referral&utm_campaign=unpaid-b2b-campaign&utm_content=GO-release-landingpage) bietet die gleiche fachkundige Unterstützung und die gleichen Vorteile des KellyOCG-MSP und ermöglicht gleichzeitig spezialisierten Unternehmen Zugang zu wichtigen Talenten. Unser klar definierter Prozess zur Anwerbung, Einstellung und zum Management von Personal bringt Unternehmen in nur sechs Wochen mit den richtigen Leuten zusammen", so Sam Smith (https://www.linkedin.com/in/samw281/), Vice President und Managing Director von KellyOCG EMEA. "Wir haben MSP vor 25 Jahren auf den Markt gebracht und seitdem haben wir nie aufgehört, Pionierarbeit zu leisten."

KellyOCG GO ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit VNDLY (https://www.vndly.com/), einem führenden Cloud-basierten Vendor Management Systems-Anbieter (VMS), und kombiniert die Expertise von zwei starken branchenführenden Unternehmen, um ein benutzerfreundliches Dashboard bereitzustellen, das alle Bereiche der Verwaltung vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter unterstützt - von der Stellenausschreibung bis zur Bezahlung eines Lieferanten. KellyOCG GO steht im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

"Die Plattform von VNDLY ist mit Single Sign-On ausgestattet, benutzerfreundlich, konfigurier- und skalierbar. Zusammen können VNDLY und KellyOCG für KellyOCG GO ein erstklassiges Benutzererlebnis bereitstellen", so David Weiss, Executive Vice President of Sales and Marketing von VNDLY. "Während unsere Partnerschaft die Lösung liefert, die Kunden heute benötigen, sichert unsere Agilität und Zusammenarbeit mit KellyOCG GO den Erfolg von morgen."

Mit der KellyOCG GO-Lösung erhalten Unternehmen einen vollständigen Überblick über ihre vorübergehend beschäftigten Mitarbeiter, um die Kosten im Griff zu behalten. Die Plattform ist mit Echtzeit-Reporting, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ausgestattet und hält die für Einstellungen verantwortlichen Führungskräfte über ihre Belegschaft und Lieferanten sowie über Unternehmen, die der Arbeitnehmerklassifizierung entsprechen, auf dem Laufenden. Benutzer melden sich mit Single Sign-On (SSO) und Kennwort an, um einen sicheren Zugang zu ihrem unabhängigen Talentpool zu erhalten. Weitere Informationen zu KellyOCG GO (https://www.kellyocg.com/other/lp/ocg-go/?utm_source=OCG%20GO%20landing%20page&utm_medium=referral&utm_campaign=unpaid-b2b-campaign&utm_content=GO-release-landingpage).

Über KellyOCG

KellyOCG bringt Sie über ein außergewöhnliches MSP-Programmmanagement und ein konkurrenzloses globales Talent-Netzwerk für Lieferketten mit den vielfältigen Talenten zusammen, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu fördern und auszubauen. Wir kombinieren proprietäre Erkenntnisse mit einem kontinuierlichen Fokus auf Technologie, um erstklassige Programme zu entwickeln, die Ihren speziellen Personalbedarf decken. Unsere Fähigkeit, die nächsten Schritte für Talentlösungen vorauszusehen, veranlasst uns, den Status quo in Frage zu stellen, und macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für unser globales Kundenportfolio, das führende Branchen in Nordamerika sowie in den Regionen APAC und EMEA umfasst. Besuchen Sie kellyocg.com (https://www.kellyocg.com/?utm_source=OCG%20website&utm_medium=referral&utm_campaign=unpaid-b2b-campaign&utm_content=GO-release-OCGweb) oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/kellyocg/), um mehr zu erfahren.

Über VNDLY



Das 2017 gegründete Unternehmen VNDLY transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre vorübergehend beschäftigten Mitarbeiter verwalten. Mit seinem SaaS-Arbeitsverwaltungssystem können Unternehmen die gesamte Beschäftigungszeit von temporären Mitarbeitern verwalten, von der Anwerbung von Talenten über die Schulung bis hin zur Bezahlung und zum Offboarding. Das Unternehmen dient mehreren Fortune-500-Unternehmen als ERP-System, mit dem die gesamte vorübergehende bzw. temporäre Belegschaft eines Unternehmens auf einer einzigen Plattform verwaltet werden kann. VNDLY ist eine native Cloud-basierte Plattform, die im Vergleich zu herkömmlichen Anbieterverwaltungslösungen die Aspekte der Implementierung, Integration und des Änderungsmanagements vereinfacht. Die VNDLY-Plattform besteht aus vier Modulen: Verwaltung vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter, Verwaltung von Leistungsbeschreibungen (SOW), Compliance unabhängiger Auftragnehmer (IC) und die komplette Talentanwerbung. Weitere Informationen finden Sie unter www.VNDLY.com (http://www.vndly.com/) . (http://www.vndly.com./)

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie hier: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9467e6c0-ee11-48f6-b242-1e2cf3cdd685/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9467e6c0-ee11-48f6-b242-1e2cf3cdd685/de)