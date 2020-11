Die Gewinnmitnahmen setzten sich während des asiatischen Handels fort. Schon zum Ende des amerikanischen Handels hatten viele Anleger Gewinne vom Tisch genommen und diese Tendenz setzte sich auch heute früh an den Terminmärkten fort. Alle wichtigen Futures liegen vor dem europäischen Handel im Minus. Der DAX-Future wird mehr als -0,2 % tiefer gesehen bei 12.960 Punkten. Der Dow-Future und der S&P 500 Future werden mehr als -0,3 % und -0,4 % tiefer gesehen im Vergleich zu den Schlusskursen. Beim Nasdaq-Future liegen die Verluste sogar bei mehr als -0,5 %. Insgesamt ist mit einer negativen Eröffnung in Europa zu erreichen, was im starken Kontrast zur gestrigen Sitzung stehen wird.Der Montag hatte bereits sehr positiv begonnen. Der Biden-Bump hob die Aktienmärkte und ließ den DAX gleich zu Beginn um mehr als 2 % steigen. Nachdem bekannt wurde, dass der erste Corona-Impfstoff in greifbare Nähe kommt, explodierten die Aktienmärkte und Terminmärkte regelrecht. In der Spitze erreichte der DAX ein Hoch von 13.297,05 Punkten nach einem Schlusskurs von 12.480,02 Punkten. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex bei 13.095,97 Punkten (+4,94 %). Die Aktien von MTU Aero Engines (+16,63 %) und der Münchener Rück (+12,63 %) waren die größten Gewinner.

