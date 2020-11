Sicher, Crash ist ein großes Wort und man sollte eher sparsam damit umgehen. Und nüchtern betrachtet waren die 100 Dollar, die Gold gestern zwischenzeitlich verloren hat nur rund 5 Prozent. Doch wenn man sich die Historie an Tagen anschaut, an denen Gold 100 Dollar oder mehr verloren hat, dann ist die doch recht überschaubar. Mit anderen Worten: Ja, das was wir gestern gesehen haben, war zumindest ein Mini-Crash beim Goldpreis gewesen.Ausgelöst wurde dieser Crash am gestrigen Tag durch die Meldung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...