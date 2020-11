Die Meldung hat am Montag-Mittag wie eine Bombe eingeschlagen: Pfizer und BioNTech stehen kurz davor, eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs zu beantragen, da die bisherigen Studienergebnisse der entscheidenden Testphase sehr gut ausgefallen sind. Die Börsen weltweit haben mit Kurssprüngen reagiert. Vor allem die bisherigen großen Verlierer stehen nun im Mittelpunkt des Interesses. Denn sie haben das höchste Kurspotenzial. Corona-Impfstoff sorgt für Trendwechsel Die Letzten werden die Ersten sein: Dieser Bibelspruch hat sich zu Wochenbeginn an der Börse bewahrheitet. Im DAX legten mit MTU Aero Engines, Münchener Rück, Continental, Adidas, BASF und BMW diejenigen Aktien binnen weniger Stunden am meisten zu, die besonders stark unter den Corona-Folgen leiden. Im MDAX waren es Airbus, Lufthansa, Fraport, CTS Eventim und ThyssenKrupp, die massiv gewonnen haben. Und im SDAX waren Deutsche Euroshop, Leoni, Sixt und Deutsche Pfandbriefbank besonders gefragt. Dagegen haben die typischen Gewinner der Corona-Maßnahmen zum Teil deutlich nachgegeben, also Aktien wie Delivery Hero, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...