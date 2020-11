- Psilocybin, Meskalin, LSD, MDMA, DMT und andere psychedelische Verbindungen in Exklusivvertrag zur Entwicklung von Therapeutika auf psychedelischer Basis aufgenommen

Vancouver, Kanada (09. November 2020) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen"), ein biowissenschaftlicher Accelerator der nächsten Generation, freut sich bekannt zu geben, dass es seine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Prof. Dr. Raimar Löbenberg erweitert hat, um eine Reihe von psychedelischen Verbindungen, Vorläufermolekülen und Metaboliten einzubeziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Psilocybin (O-Phosphoryl-4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin);

- Mescalin (3,4,5-Trimethoxyphenethylamin);

- LSD (Lysergsäurediethylamid);

- MDMA (3,4-Methylendioxymethylamphetamin); und

- DMT (N,N-Dimethyltryptamin).

Prof. Dr. Löbenberg ist Inhaber von Health Canada-Lizenzen für Forschung und analytische Tests einer breiten Palette von psychedelischen Verbindungen nach dem Controlled Drugs and Substance Act und von Lizenzen für Forschung und analytische Tests von Cannabis nach dem Cannabis Act. Am 20. August 2018 unterzeichnete das Unternehmen die Exklusivvereinbarung mit Prof. Dr. Löbenberg bezüglich der exklusiven kommerziellen Entwicklungsrechte im Rahmen seiner Cannabislizenzen und des damit verbundenen geistigen Eigentums. Das Unternehmen und Prof. Dr. Löbenberg haben vor kurzem einen Nachtrag zum Exklusivvertrag unterzeichnet, der auch psychedelische Verbindungen umfasst.

"Wir sehen in psychedelischen Verbindungen einen großen potentiellen therapeutischen Wert für ihre Fähigkeit, neuronale Netzwerke durch Wachstum und Reorganisation positiv zu beeinflussen", so Prof. Dr. Löbenberg. "Unser anfänglicher Schwerpunkt ist die Entwicklung standardisierter Arzneimittelformulierungen mit präziser, vorhersagbarer und effizienter Wirkstoffabgabe für klinische Studien und therapeutischen Einsatz."

Prof. Dr. Löbenberg ist ein Direktor von XPhyto und ist Gründer und Direktor des Zentrums für Arzneimittelentwicklung und Innovation, Fakultät für Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Er ist ein in Deutschland ausgebildeter Experte für Biopharmazeutika mit Schwerpunkt auf oralen und inhalierbaren Nanopartikeln zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten. Er ist ehemaliger Präsident der Kanadischen Gesellschaft für Pharmazeutische Wissenschaften und stellvertretender Vorsitzender des Expertenausschusses für Nahrungsergänzungsmittel der United States Pharmacopeia. Darüber hinaus ist er derzeit Mitglied des Wissenschaftlichen Beratungsausschusses für Pharmazeutische Wissenschaften und Klinische Pharmakologie von Health Canada und des Wissenschaftlichen Beratungsausschusses für den Missbrauch von Opioid-Analgetika.

Psychedelische Verbindungen entwickeln sich zu einer neuen Klasse von Arzneimitteln mit dem Potenzial für eine signifikante Wirkung bei der Behandlung von medizinischen Indikationen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit wie Depression, Angst, Sucht, Anorexie und posttraumatischen Belastungsstörungen. Psilocybin wurde vor kurzem von der U.S. Food and Drug Administration zweimal als "breakthrough therapy" für die Behandlung von schweren depressiven Störungen und therapieresistenten Depressionen bezeichnet.

Am 3. November 2020 gab das Unternehmen eine Forschungsvereinbarung mit einer führenden deutschen Universität zur exklusiven Entwicklung eines firmeneigenen biotechnologischen Verfahrens für die industrielle Herstellung von Psilocybin als zertifizierter pharmazeutischer Wirkstoff ("API") bekannt.

About XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. treibt Investitionsmöglichkeiten in die nächste Generation der Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und Phytochemie voran: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimitteldosierungsformen, schnelle, kostengünstige Screening-Tools für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Validierung zugelassener Therapeutika auf Cannabinoidbasis mit Schwerpunkt auf den europäischen Märkten.

XPhyto Therapeutics Cor.:

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Knox Henderson

T: +1 604-551-2360

E: info@xphyto.com

http://www.xphyto.com/

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.eu

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54145Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54145&tr=1



