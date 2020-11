Fashionette hat den Börsengang geschafft. Langfristig dürfte der Onlineshop stark vom Mega-Trend E-Commerce profieren.Inspiriert durch den Kinofilm "Sex and the City" wurde im Jahr 2008 Fashionette gegründet. Zwölf Jahre später, genauer gesagt am 29. Oktober, hat der auf Designer-Handtaschen und Accessoires spezialisierte Onlineshop den Gang an die Börse gewagt. Die Aktie bekam beim Debüt das derzeit volatile Marktumfeld zu spüren. Dennoch erkennt DER AKTIONÄR beim Blick hinter die Fassaden nicht ...

