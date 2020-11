Die SAP-Aktie konnte von der gestrigen Rallye im DAX nicht so stark wie viele andere Werte profitieren. Die Aktie beendete den Handel mit 1,77 Prozent im Plus.Ein Grund ist sicherlich, dass die Aktie vor der Überwindung des wichtigen Widerstands bei 100 Euro steht. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Bullen Rückenwind verleihen. Der Weg in Richtung der nächsten runden Marke bei 110 Euro wäre dann frei.Die positiven News zum Corona-Impfstoff spielen SAP dennoch in die Karten. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...