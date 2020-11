Die Meldung über positive Impfstoffstudien hat am Montag weltweit zu einer Kursrallye an den Aktienmärkten geführt. Am Dienstag gönnen sich die Anleger nun zunächst eine Pause, auch, weil den tonangebenden US-Indizes im späten Handel gestern die Puste ausgegangen ist. Abwarten, scheint das Gebot der Stunde und der DAX notiert im frühen Geschäft unverändert knapp über 13.000 Punkte. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...