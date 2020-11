DJ EUREX/DAX-Futures wieder in Hausse-Laune - Blick auf Jahreshochs

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Hausse-Kurs zeigen sich am Dienstag die DAX-Futures. Kurze Gewinnmitnahmen im morgendlichen Geschäft sind von frischen Käufen abgelöst worden. Vom Tief legte der Kontrakt bereits wieder 230 Punkte zu. Die Umsätze seien gut, heißt es im Handel. "Ein Ende der Anti-Corona-Hausse ist aktuell nicht absehbar", sagt ein Händler. Zuviel Kapital habe an der Seitenlinie gestanden und auf eine erlösende Nachricht wie die am Vortag gewartet. Ein neues Jahreshoch im DAX sei möglich. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 97 auf 13.096,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.097,5 und das -tief bei 12.865,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.800 Kontrakte.

