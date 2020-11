Am Mittwoch, dem 18.3.2020, kostete eine Daimler (WKN: 710000)-Aktie 22,17 Euro. Dieser Tag inmitten des Corona-Crashs stellte den absoluten Tiefpunkt für die Daimler-Aktie im Jahr 2020 dar. Heute - gut zehn Monate später - steht die Aktie bei 48,47 Euro, also mehr als 100 % höher als noch im März (Stand: 06.11.2020). Was hinter dieser Wahnsinns-Rallye steckt, ob sich an den langfristigen Aussichten für die Daimler-Aktie wirklich etwas geändert hat und meine persönliche Prognose für die Daimler-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...